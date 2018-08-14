"Улыбался и смеялся надо мной": правозащитник Светова навестила в ямальской колонии режиссера-террориста Сенцова

в этот день
14.08.18
17:35
В Екб.19:35
Минэкономразвития раскрыло план повышения тарифов ЖКХ: когда и на сколько
Падение рубля спровоцировало ажиотажный спрос на авиабилеты
СМИ: Поклонская вышла замуж в Крыму
Главное
В Италии обрушился автомобильный мост. Множество жертв

Тема дня
Трамп – всё ещё одиночка или уже буревестник смены элит? Нынешняя американская администрация готова поссориться буквально со всем миром во имя предвыборного лозунга "Америка превыше всего" (который прежде всего имеет экономическое измерение). И реализуется этот лозунг вопреки мнению о том, что Трамп в американских элитах "один в поле воин". 
14.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
спорт ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 512



Новости
14.08.2018 16:00 Мск (18:00 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
"Улыбался и смеялся надо мной": правозащитник Светова навестила в ямальской колонии режиссера-террориста Сенцова
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Правозащитник Зоя Светова (2018) | Фото: facebook.com, Зоя Светова

Правозащитник Зоя Светова рассказала о своем визите в Лабытнанги, где отбывает наказание за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Facebook правозащитник рассказала, что режиссер улыбался и смеялся над ней, потому что она глуховата, а говорил тихо, потому что быстро устает. Светова рассказала, что Сенцов "благодарит всех за поддержку и помощь и руководствуется принципом "делай, что должен".

От себя она добавила, что сейчас самое главное как можно быстрее "обменять россиян на украинских политзаключенных", потому что "это спасло бы Сенцова".

Напомним, в 2016 г. суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 г. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить 64 украинских "политзаключенных".

Другие новости по темам: Олег Сенцов, Зоя Светова, правозащитник, политзаключенные
14.08.2018 16:00 Мск | Лабытнанги | Михаил Лукашкин
18:00 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.08.2018 12:22 Мск
ФСИН опровергла информацию об истощении Сенцова

Ранее 09.08.2018 14:42 Мск
Письмо от матери Сенцова поступило в администрацию президента

Ранее 09.08.2018 12:25 Мск
Украинский омбудсмен предлагает России обсудить любые варианты обмена Сенцова

Ранее 09.08.2018 09:24 Мск
К режиссеру Сенцову, который заявил о "близости конца", не пустили епископа Апостольской Православной Церкви

Ранее 08.08.2018 18:34 Мск
Заключенный Сенцов заявил, что его "конец близок"

Ранее 06.08.2018 08:08 Мск
Голодающего в Лабытнанги украинского режиссера Олега Сенцова посетил священник

Ранее 26.07.2018 08:10 Мск
Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку

Ранее 25.07.2018 12:11 Мск
"Нужен живым". Украинские деятели культуры просят Сенцова прекратить голодовку

Ранее 20.07.2018 12:57 Мск
Украинский омбудсмен просит международные организации потребовать от Путина освободить Сенцова

Ранее 13.07.2018 12:07 Мск
Мать осужденного Сенцова попросила Путина "проявить милосердие" и помиловать ее сына

Ранее 03.07.2018 15:46 Мск
Бабченко заявил, что готов сесть вместо Сенцова

Ранее 02.07.2018 14:28 Мск
Украинский омбудсмен поставила ультиматум России

Ранее 29.06.2018 07:50 Мск
Москалькова рассказала о состоянии голодающего Сенцова

Ранее 28.06.2018 18:27 Мск
Посольство Украины направило ноту протеста России по поводу недопуска омбудсмена к Сенцову

Ранее 28.06.2018 12:30 Мск
Украинского омбудсмена не пустили в колонию, где отбывает наказание режиссер-террорист Сенцов

Ранее 27.06.2018 14:24 Мск
Сенцов был готов совершить теракт, но его сдали свои, - сенсационное признание в Киеве

Ранее 27.06.2018 12:53 Мск
Ямальский омбудсмен посетил голодающего украинского режиссера-террориста Сенцова

Ранее 26.06.2018 10:25 Мск
Генсек Совета Европы официально попросил Путина помиловать Сенцова

Ранее 22.06.2018 00:46 Мск
В ФСИН не подтвердили сообщения о принудительном кормлении Сенцова

Ранее 21.06.2018 13:35 Мск
Омбудсмен Украины будет жаловаться на Россию за нарушение права Сенцова на голодовку

Ранее 20.06.2018 17:25 Мск
В Кремле не знают, жив ли режиссёр Сенцов

Ранее 19.06.2018 14:03 Мск
Киев: Договоренности о посещении Сенцова и Вышинского сорваны

Ранее 15.06.2018 11:07 Мск
Москалькова: Украинский омбсудмен находится на Ямале незаконно

Ранее 15.06.2018 10:17 Мск
Украинский омбудсмен прилетела на Ямал проведать отбывающего срок режиссера-террориста Сенцова

Ранее 10.06.2018 09:03 Мск
В ямальской колонии провели врачебный консилиум по состоянию голодающего украинского режиссера-террориста Сенцова

Ранее 08.06.2018 15:05 Мск
"Счет идет уже на дни". Сестра Сенцова обратилась за помощью в Совет Европы

Ранее 31.05.2018 13:47 Мск
Собчак позвонила украинскому режиссеру Сенцову прямо в колонию и попросила прекратить голодовку

Ранее 16.05.2018 10:39 Мск
Осужденный украинец Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех "политзаключенных" украинцев








Добавить комментарий:

"Улыбался и смеялся надо мной": правозащитник Светова навестила в ямальской колонии режиссера-террориста Сенцова
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+