"Улыбался и смеялся надо мной": правозащитник Светова навестила в ямальской колонии режиссера-террориста Сенцова

Правозащитник Зоя Светова рассказала о своем визите в Лабытнанги, где отбывает наказание за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Facebook правозащитник рассказала, что режиссер улыбался и смеялся над ней, потому что она глуховата, а говорил тихо, потому что быстро устает. Светова рассказала, что Сенцов "благодарит всех за поддержку и помощь и руководствуется принципом "делай, что должен".

От себя она добавила, что сейчас самое главное как можно быстрее "обменять россиян на украинских политзаключенных", потому что "это спасло бы Сенцова".

