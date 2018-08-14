Уралвагонзавод обеспечил победу российской сборной в "Танковом биатлоне"

Российская сборная на танках Т-72Б3 Уралвагонзавода стала первой в "Танковом биатлоне-2018". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, победа для экипажа РФ стала шестой подряд.

Россияне с результатом 1 ч 29 мин 55 секунд более чем на 10 минут обогнали ближайших преследователей из Китая. Третьими стали представители Беларуси – их время 1 ч 42 мин 35 секунд. В этом году участвовало рекордное количество команд со всего мира - 23 сборные.

Генеральный директор УВЗ Александр Потапов подчеркнул высокую эффективность и качество техники Уралвагонзавода: "Армейские игры" – величайшее событие, а "Танковый биатлон" – самая интересная их часть. Но главное – это техника, произведенная руками тагильчан. Возникает чувство гордости и радости, что у нас работают такие прекрасные люди, которые производят такие прекрасные танки. Мы должны гордиться тем, что работаем на Уралвагонзаводе".

Так, 50 специалистов корпорации УВЗ, из них 16 – с Уралвагонзавода готовили танки Т-72Б3 к биатлону и обеспечивали их техническую поддержку во время соревнований.

"Первое место - это, во-первых, заслуга прекрасно обученных экипажей, во-вторых, результат отличной подготовки машин нашими бригадами. Благодаря такому сплаву на протяжении шести лет у российской сборной высочайшие результаты", - отметил заместитель генерального директора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.

Отличные характеристики техники Уралвагонзавода отмечали участники всех команд: "Танк Т-72Б3 очень надежный и мощный, и я рекомендовал бы его странам в качестве закупки на вооружение", - сказал подполковник Мабигинье из Зимбабве.

Добавим, что IV "Армейские международные игры" проходили с 28 июля по 11 августа в подмосковном парке "Патриот".