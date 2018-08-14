Турчинов заявил о новых украинских ракетах

Украина имеет ракеты, которые "по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства". Об этом заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов в ходе визита на ГП "Луч", сообщается на сайте СНБО.

По его словам, производимые ракеты могут пробивать метровую броню, преодолевая системы защиты и противодействия.

10 августа он сообщил об испытаниях новой артиллерийской установки "Богдана" "натовского" калибра 155 мм, которой, по его словам, нет в российской армии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июне Турчинов заявил о необходимости "оружия стратегического уровня".