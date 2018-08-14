В Германии за мошенничество задержан гендиректор российской строительной компании

В Новгородской области продолжается расследование уголовного дела генерального директора ООО "Экспресс" Валерия Марковкина, обвиняемого в мошенничестве. Сам он нашелся в Германии.

Как считают следователи, на протяжении нескольких лет Марковкин привлекал денежные средства дольщиков для участия в строительстве многоквартирного дома в Великом Новгороде по улице Шимской, 43. Расследование показало, что получив от людей более 60 млн руб., он распорядился ими по-своему, так и не закончив строительство объекта, после чего скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, мужчине заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск. В июле из Интерпола поступила информация о задержании и аресте Валерия Марковкина в городе Зефтенберге (Германия).

Сейчас решается вопрос об его экстрадиции. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Грузии был задержан депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве.