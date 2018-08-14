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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
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Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
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Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву
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Алексей Улюкаев (2017) | Фото: regnum.ru

Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобу защиты бывшего главы Минэкономики Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.
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Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Его обвинили в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Взамен этой суммы Минэкономразвития дало положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

В июне Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери.

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14.08.2018 15:40 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:40 Екб

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Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву
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