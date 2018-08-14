Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву

Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобу защиты бывшего главы Минэкономики Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.

Президиум счел, что судебные инстанции не допустили "каких-либо существенных нарушений" законов, повлиявших на исход дела, пишет "Коммерсант".

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Его обвинили в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Взамен этой суммы Минэкономразвития дало положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

В июне Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери.