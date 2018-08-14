Кличко обвинил Донбасс в ухудшении качества жизни в Киеве

Киевский мэр Виталий Кличко назвал военный конфликт в Донбассе причиной того, что жизнь в Киеве стал менее комфортной. Так он прокомментировал результаты рейтинга журнала The Economist самых комфортных для проживания городов мира, согласно которому Киев оказался лидером среди городов, которые за 5 лет наиболее сильно ухудшили свое положение.

По словам Кличко, важную роль играет общая ситуация с безопасностью в стране.

"Даже несмотря на то, что в целом Киев живет мирной жизнью, в 700 километрах от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов The Economist - это угроза, которая в результате трансформировалась в оценку комфорта жизни в городе", - заявил он на своем сайте.

При этом он отметил, что, согласно справке The Economist, в течение последних двенадцати месяцев Киев значительно улучшает свои позиции "за счет экономического роста и относительной политической стабильности".

Рейтинг The Economist состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура.