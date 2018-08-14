Следственный комитет проверяет информацию о травмах девяти детей на качели в Москве

Следственный комитет проверяет информацию о травмировании детей на площадке в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, из видеосюжета одного из федерального телеканалов стало известно, что 7-летний ребенок получил травму ноги, прокатившись на одной из качелей, установленных на детской площадке на юге города. Кроме того, в сюжете сообщается, что от данной опасной конструкции за несколько недель пострадали уже девять детей.

Следователи СКР намерены установить всех пострадавших, а также свидетелей произошедшего. Также будет изучаться техническая документация качели.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в уральском городе Нижние Серги ребенок получил тяжелую травму на детской площадке. Обстоятельства инцидента сейчас выясняет прокуратура.