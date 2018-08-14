Дубровский после замечаний уральского полпреда поручил Тефтелеву взять под личный контроль вопросы благоустройства Челябинска

Губернатор Борис Дубровский поручил администрации Челябинска устранить замечания по благоустройству, высказанные полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Николай Цуканов на прошлой неделе посетил Челябинск. В ходе объезда города он высказал ряд замечаний по благоустройству города.

"Был высказан ряд критических замечаний. Мы воспринимаем адекватно критику в отношении вопросов внешнего благоустройства Челябинска", - подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву держать этот вопрос под личным контролем.

Градоначальник доложил, что в городе проведены дополнительные рейды и открыта телефонная линия для горожан. До конца недели каждый глава района представит перечень мероприятий по благоустройству. В Челябинске объявлен месячник по наведению порядка в рамках подготовки ко Дню города.

"Дополнительно каждому району выделили по 1 млн рублей для работ по благоустройству. В ежедневном режиме будем проверять итоги работ, контроль осуществляет мой заместитель Параничев", – отчитался Евгений Тефтелев.

В целом подводя итоги рабочего визита уральского полпреда в Челябинск, Борис Дубровский отметил, что Николай Цуканов продемонстрировал глубокое понимание наиболее острых проблем региона и высказал целый ряд предложений.

"Все они, безусловно, будут учтены, выводы сделаны и переведены в плоскость практических решений. Для нас крайне важен уровень поддержки со стороны полномочного представителя Президента, который был продемонстрирован в ходе визита, в рамках нашей подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, особенно в части проектов с активным федеральным участием", - рассказал он.