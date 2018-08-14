В Нижнем Тагиле осудили охотника, который выстрелил в женщину из-за ссоры

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю, ранившему на охоте женщину. Стрелок получил 4 года колонии общего режима, а также с него взыскана сумму в размере 1 млн руб. в счет компенсации вреда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Происшествие случилось 28 ноября 2016 г., когда осужденный охотился на лося в лесном массиве недалеко от поселка Сулем. В это время рядом с охотником проезжал снегоход с местными селянами. Мужчина высказал в их адрес претензии по поводу нахождения в зоне проведения охоты и в ходе ссоры умышленно выстрелил в женщину, находившуюся в санях. Потерпевшая получила сквозное ранение левого плеча.

Отметим, что недавно осудили четверых браконьеров в Березовском за незаконную охоту, один из них случайно убил прохожего.