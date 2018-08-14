В Югорске рекламная конструкция, во время ремонта которой погиб рабочий, установлена незаконно

Рекламная конструкция на улице Железнодорожной в Югорске, во время ремонта которой погиб рабочий, установлена незаконно. Это следует из ответа прокуратуры округа на запрос депутата городской думы Антона Пантина, передает корреспондент Накануне.RU.

В бумаге от надзорного ведомства говорится, что нарушения в ходе установки и эксплуатации щита нашли во время проверки. Из-за этого главе Югорска и директору "Югорской региональной электросетевой компании" внесены представления об их устранении. Сейчас документы находятся на рассмотрении.

По факту смерти рабочего сотрудники окружного управления СКР начали проверку, которая кончилась 23 июля постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. 25 июля оно отменено, материалы возвращены для дополнительной проверки. Решение пока не принято. Руководителю Югорского межрайонного следственного отдела окружного управления СК внесено представление.

Напомним, около 16.00 23 июня 27-летний мужчина устранял повреждения на рекламном щите, расположенном по улице Железнодорожной. Во время работ он получил смертельный удар током: рядом проходят высоковольтные провода.