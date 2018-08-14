Бывшая замглавы администрации Сургута судится с мэрией из-за сокращения ее должности

В мэрии Сургута прокомментировали иск экс-замглавы городской администрации Натальи Алешковой, которая судится с бывшим работодателем из-за сокращения своей должности, передает корреспондент Накануне.RU.

Пока Алешкова числится на работе в прежнем качестве, говорится в ответе мэрии экономической столицы Югры на запрос Накануне.RU. Она получила уведомление о сокращении ее должности и список имеющихся вакансий. При этом именно заместителем главы она быть не сможет – все такие должности в мэрии заняты.

В случае, если она не примет ни одно из предложений о работе в мэрии, официальное увольнение со всеми выплатами по Трудовому кодексу состоится после того, как ребенку исполнится три года.

Иск в городском суде принят к производству, дата рассмотрения пока не назначена.