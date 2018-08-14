При обрушении автомобильного моста в Генуе погибли минимум 11 человек

Не менее 11 человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии. Об этом передают местные СМИ со ссылкой на МВД.
По другим данным, погибли минимум 20 человек, передает "Интерфакс".
В момент происшествия на мосту находилось много транспортных средств. Двоих пострадавших вытащили из упавшего автомобиля.
На место происшествия выехали спасатели и команды кинологов, а также министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли.
#Genova #Italia— WalterVerst (@WalterVerst) 14 августа 2018 г.
Se habla de más de una docena de fallecidos en el derrumbe del #PuenteMorandi en el país europeo. Es parte de la traza continental E80.
Video @cclerici
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Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.
В марте в Майами (штат Флорида) обрушился пешеходный мост. Погибли четыре человека.