При обрушении автомобильного моста в Генуе погибли минимум 11 человек

Не менее 11 человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии. Об этом передают местные СМИ со ссылкой на МВД.

По другим данным, погибли минимум 20 человек, передает "Интерфакс".

В момент происшествия на мосту находилось много транспортных средств. Двоих пострадавших вытащили из упавшего автомобиля.

На место происшествия выехали спасатели и команды кинологов, а также министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли.

#Genova #Italia

Se habla de más de una docena de fallecidos en el derrumbe del #PuenteMorandi en el país europeo. Es parte de la traza continental E80.



Video @cclerici

pic.twitter.com/7JfnfUDwrM — WalterVerst (@WalterVerst) 14 августа 2018 г.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

В марте в Майами (штат Флорида) обрушился пешеходный мост. Погибли четыре человека.