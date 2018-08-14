Куйвашев поздравил свердловских спортсменов, принесших России медали на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил свердловских спортсменов-призеров первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Так, глава региона поблагодарил гимнаста Давида Белявского, принесшего "золото" в командном многоборье и "серебро" в упражнениях на брусьях, Дарью Устинову, завоевавшую "золото" в эстафете по плаванию и "серебро" в заплыве на 200 метров на спине, пловчиху Валерию Саламатину, завоевавшую в эстафетах два "серебра", а также бронзового призера в синхронных прыжках в воду с трамплина Кристину Ильиных.

"В составе российской команды свердловские атлеты завоевали семь медалей и внесли большой вклад в лидерство сборной России в общем зачете соревнований. Этот триумф стал результатом огромного многолетнего труда спортсменов, их наставников и тренеров. Жители области внимательно следили за ходом состязаний, верили в своих земляков, в их силы и успех – и спортсмены-уральцы не подвели: проявили упорство, выносливость и настоящий командный дух", - говорится в поздравительной телеграмме Евгения Куйвашева, который отметил, что уральцы в очередной раз доказали: Свердловская область – это неизменная кузница чемпионов и звезд спорта международного масштаба.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта состоялся с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Сборная России одержала победу в медальном зачете соревнований завоевав 66 медалей – 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых. В общей сложности было разыграно 187 комплектов наград в 13 видах спорта.