В Нижнем Тагиле Черноисточинский пруд опять затянуло зелёной тиной

В Нижнем Тагиле Черноисточинский пруд в очередной раз "зацвёл" - в воде образовалась зелёная тина. Фотографии опубликовал у себя на странице в Facebook член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вызвано цветением сине-зеленых водорослей. Молодец, что простоял почти до середины августа и не пустился в "болезнь" в середине июля, как было в прошлые года, а может быть и действительно весна и лето в этом году на месяц позже пришли в наши края. Но поживем увидим", - пишет Волегов.

По его словам, этот водоем является источником холодной воды в домах у жителей Вагонки и Гальяно-Горбуновского массива (ГГМ) города Нижний Тагил.

Напомним, что история с загрязнением воды в Нижнем Тагиле началась еще осенью 2017 года. Черноисточинский пруд, из которого подается питьевая вода для жителей города, окрасился в темно-зеленый цвет. После этого прокуратура начала проверку информации о возможном загрязнении акватории водохранилища.

А недавно администрация Нижнего Тагила объявила об конкурсе на водную концессию. Ранее предполагалось, что конкурс будет объявлен в мае, но тогда глава города Сергей Носов был переведен в Магаданскую область, а все дела перешли врио мэра Владиславу Пинаеву. Экологи беспокоились, что пока Нижний Тагил не выберет главу, вопрос концессионного соглашения и строительства очистных станций в городе "повиснет в воздухе".