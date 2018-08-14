В Тюмени из-за урагана поломаны деревья, затоплены улицы и магазин

По Тюмени прошел ураган. Ветер был такой силы, что ломал ветви деревьев, а дождь шел так сильно, что не выдержала крыша одного из магазинов, передает корреспондент Накануне.RU.

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Кадры опубликовали в сети очевидцы. Машины вынуждены ехать по затопленным улицам, а в одном из крупных продуктовых магазинов вода льется прямо в торговый зал. Тюменец сопроводил запись о потопе в магазине комментарием "Пусть топит, у них все равно дорого".