Свердловское сельское хозяйство за полгода понесло убытки в 1 миллиард

Свердловские аграрии с начала 2018 года получили убытки около 900 млн – 1 млрд рублей. Такие данные озвучил на пресс-конференции министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, аграрным предприятиям пришлось прибегнуть к дополнительным расходам в размере 160 млн руб. Чтобы компенсировать убытки сельского хозяйства, из федерального бюджета выделено около 60 млн руб.

Отметим, что с начала года был зафиксирован резкий рост стоимости горюче-смазочных материалов. Это также повлияло на положение в молочном животноводстве.

Министр агропромышленного комплекса также рассказал о ходе уборочной кампании, он отметил, что в этом году в области увеличена площадь кормовых и технических культур, что позволит обеспечить отрасль животноводства полноценными кормами. На сегодняшний день заготовлено уже более 17,9 кормовых, что составляет примерно 60% от плана.

В настоящее время аграрии приступили к уборке зернобобовых смесей и второму укосу многолетних трав. Кормоуборочная кампания традиционно продолжается до поздней осени.

"Мы столкнулись с природными вызовами во время проведения полевых работ. Но, тем не менее, аграрии Свердловской области сумели провести все технические условия в те сроки, которые позволяла нам погода. По итогу, яровой сев составил 608 тысяч гектаров. Мы немного снизили посевную площадь зерновых, но в то же время заменили ее техническими культурами", - рассказал Дмитрий Дегтярев.

Сейчас одной из главных целей является получение качественного сухого урожая, чтобы как можно меньше потратить средств на сушку. Активная фаза по уборке зерновых предположительно наступит через 2-3 недели.