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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
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В Екатеринбурге представят новейшие технологии в области пожаротушения
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пожарные, Далматово, дети, пожар, спасение, МЧС (2017) | Фото:ГУ МЧС России по Курганской области

В Екатеринбурге этой осенью представят новейшие технологии в области пожаротушения. В рамках года культуры безопасности с 17 по 19 сентября состоится IV специализированная выставка технологий, товаров и услуг для пожарной и общественной безопасности, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

Деловая часть программы предполагает проведение конференций, круглых столов, а также подписание ряда соглашений о сотрудничестве между представителями органов госвласти, руководителями предприятий и организациями, ответственными за меры пожарной и общественной безопасности.

Организаторы представят новейшие образцы пожарного оборудования, средств пожаротушения, оповещения, средств индивидуальной защиты. Руководители предприятий продемонстрируют гостям форума свою продукцию, рассказав о практике применения личных средств пожаротушения и системах оповещения о пожаре.

Отметим, что сразу после выставки будут подведены итоги всероссийского конкурса на звание лучшего пожарного и лучшей пожарной команды страны. Конкурс среди огнеборцев-профессионалов, который проводит МЧС России совместно с Башкирским институтом охраны труда, экологии и безопасности на производстве и Российским союзом спасателей, завершится 20 сентября.

Ожидается, что в соревновании примут участие свыше шести сотен огнеборцев из всех регионов России. В том числе - представители лучших подразделений противопожарной службы Свердловской области: отряды из Верхней Салды, Артемовского, Сухого Лога и поселка Арти.

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14.08.2018 14:13 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:13 Екб

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В Екатеринбурге представят новейшие технологии в области пожаротушения
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