В Екатеринбурге представят новейшие технологии в области пожаротушения

В Екатеринбурге этой осенью представят новейшие технологии в области пожаротушения. В рамках года культуры безопасности с 17 по 19 сентября состоится IV специализированная выставка технологий, товаров и услуг для пожарной и общественной безопасности, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

Деловая часть программы предполагает проведение конференций, круглых столов, а также подписание ряда соглашений о сотрудничестве между представителями органов госвласти, руководителями предприятий и организациями, ответственными за меры пожарной и общественной безопасности.

Организаторы представят новейшие образцы пожарного оборудования, средств пожаротушения, оповещения, средств индивидуальной защиты. Руководители предприятий продемонстрируют гостям форума свою продукцию, рассказав о практике применения личных средств пожаротушения и системах оповещения о пожаре.

Отметим, что сразу после выставки будут подведены итоги всероссийского конкурса на звание лучшего пожарного и лучшей пожарной команды страны. Конкурс среди огнеборцев-профессионалов, который проводит МЧС России совместно с Башкирским институтом охраны труда, экологии и безопасности на производстве и Российским союзом спасателей, завершится 20 сентября.

Ожидается, что в соревновании примут участие свыше шести сотен огнеборцев из всех регионов России. В том числе - представители лучших подразделений противопожарной службы Свердловской области: отряды из Верхней Салды, Артемовского, Сухого Лога и поселка Арти.