США вместе с Украиной и Грузией начнут отрабатывать сдерживание России

В оборонном бюджете, утверждённом в США на 2019 г., планируются расходы на проведение военно-морских учений в Чёрном море. Infox сообщает, что целью таких учений с участием ВМС Украины и Грузии называется сдерживание России в регионе. При этом стратегия поддержки европейских партнёров пока не разработана, этим поручено заняться руководству Пентагона, Госдепартамента и главнокомандующему вооружёнными силами НАТО в Европе.