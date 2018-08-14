США вместе с Украиной и Грузией начнут отрабатывать сдерживание России

В оборонном бюджете, утверждённом в США на 2019 г., планируются расходы на проведение военно-морских учений в Чёрном море. Infox сообщает, что целью таких учений с участием ВМС Украины и Грузии называется сдерживание России в регионе. При этом стратегия поддержки европейских партнёров пока не разработана, этим поручено заняться руководству Пентагона, Госдепартамента и главнокомандующему вооружёнными силами НАТО в Европе.
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Напомним, сегодня экс-глава "Донецкой" областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский призвал ВМС Украины обеспечить военное сопровождение судов, идущих через Азовское море в порты Мариуполя и Бердянска.