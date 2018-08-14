СКР: пилот гидросамолета, аварийно севшего на Байкале, не имел права им управлять

В Следственном комитете озвучили первые результаты проверки по факту аварийной посадки гидросамолета на Байкале.

Напомним, инцидент произошел вечером 13 августа недалеко от поселка Хужир в Иркутской области. Гидросамолет, набирая скорость, ударился о волну, повредил поплавок на левом крыле, начал крениться и ушел под воду. Пилот не пострадал, он самостоятельно покинул воздушное судно.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, уже установлено, что пилот не имел права управлять данным гидросамолетом.

"Владельцу самолета предстоит объяснить, на каком основании он предоставил технику гражданину. После извлечения из воды будут назначены необходимые экспертизы", - отметили в ведомстве.

В настоящее время проверка продолжается.