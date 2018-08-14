ММК примет участие в реализации проекта строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в состав участников хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль", которое занимается реализацией проекта ВСМ Челябинск – Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Глава области Борис Дубровский подчеркнул, что расширение состава участников проекта приближает его реализацию.

"Оцениваю это решение как чёткое выражение позиции крупного, якорного для Челябинской области бизнеса в отношении не менее крупного инфраструктурного проекта. Мы постепенно учимся мыслить глобальными категориями и оперировать масштабными временными отрезками. Тот факт, что сегодня уверенно расширяется пул участников проекта за счет крупнейших компаний региона, значительно приближает его реализацию в интересах жителей двух регионов – Челябинской и Свердловской областей, чьи экономики становятся все более взаимосвязанными", – отметил он.

В настоящий момент в ХП "УСМ" состоит шесть участников – Свердловская и Челябинская области, РВМ-Капитал, ЧТПЗ, РМК и ММК. ОАО "РЖД" выступает стратегическим партнером проекта.

Как рассказал гендиректор ММК Павел Шиляев, комбинат традиционно принимает активное участие в проектах, направленных на улучшение социально-экономического климата в Уральском регионе. Реализация проекта ВСМ Челябинск – Екатеринбург будет способствовать дальнейшему укреплению инвестиционного потенциала двух регионов.

ММК вошло в состав хозяйственного партнерства со взносом 10 млн рублей.

По мнению вице-губернатора Руслана Гаттарова, ММК может обеспечить потребности проекта в металле и металлопрокате.

Напомним, ВСМ должна объединить Челябинск и Екатеринбург и создать третью крупнейшую агломерацию в стране. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 км, а время в пути будет занимать не более 1 часа 10 минут. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 360 млрд руб. По мнению глав регионов, участие уральских компаний в реализации проекта может привнести в экономику Свердловской и Челябинской областей десятки миллиардов рублей.