СМИ: Свадьба Поклонской состоялась три недели назад

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж три недели назад. Об этом заявил ТАСС источник.

Как ранее сообщили СМИ, свадьба состоялась в Крыму. Супругом депутата стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как стало известно, брак был зарегистрирован в ЗАГСе в Доме культуры профсоюзов в Симферополе. Поклонская отказалась от церемонии в центральном доме бракосочетаний, чтобы избежать внимания, рассказал источник.

Напомним, Наталья Поклонская оказалась единственной из "ЕР", кто проголосовал в парламенте против пенсионной "реформы".

Вопрос об ее ответственности будет рассмотрен, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию.