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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
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от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
спорт ;
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Новости
14.08.2018 14:05 Мск (16:05 Екб)
общество
"Я готов защищаться". Пермяк рассказал, как едва не погиб во время "круиза" в Антарктиду
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Эльнар Мансуров (2018) | Фото: instagram.com/mishka.travel

Пермяк и тревел-блогер Эльнар Мансуров едва не погиб во время путешествия во время яхтенного круиза в сторону Антарктиды. Судно несколько раз попадало в шторм, а участники экспедиции пытались спастись бегством, передает корреспондент Накануне.RU.

О своих приключениях на яхте "Петр 1" Мансуров рассказал спустя год. По его словам, всех участников событий заставили подписать документы о неразглашении. Бумаги он подписать отказался, но молчал до тех пор, пока не вернул сумму, уплаченную за следующее путешествие с той же командой в Гренландию.

"Теперь я готов морально защищаться и защищать тех, кто попал в такую ситуацию с ними", - написал блогер.

Поездка на южный полюс на яхте стоит порядка $7 тыс., Мансуров отправился в путешествие бесплатно, так как оплатил второй тур - в Гренландию и пообещал раскрутить в соцсетях поездку в Антарктиду. Перед теми, кто соблазнился его рекламой, тревел-блогер извиняется до сих пор.

На яхте не оказалось капитана (вместо него плыл и.о.) и кока - это первое, что удивило туристов. Моряки на яхте работали бесплатно - за еду. "Ноль раз я ходил в душ на яхте, она тут совмещена с туалетом, только холодная вода, которую надо экономить", - рассказал пермяк о бытовых условиях. Кроме того, по его словам, на яхте невыносимо воняло гнилью, а спальных мест было меньше, чем людей на борту.

Второй сюрприз - команда решила идти навстречу шторму.

"Вечером волны достигли 6-8 метров, море из голубого и дружелюбного - превратилось в черное, к ночи шторм достиг пика в 10-11 балов по шкале Бофорта из 12-ти возможных (12-ть - это ураган). 11 балов - жестокий шторм (волны в среднем от 11 метров высотой, ветер 90 км/ч)", - рассказал пермяк. При этом в шторм яхта попадала несколько раз за маршрут.

Участники "круиза" даже попытались сбежать с судна, связавшись по рации с проходящим мимо российским лайнером. Но команда не дала этого сделать, в первую очередь, потому что путешествие якобы было не вполне легальным.

"Ситуация SOS ушла бы на берег, а так как мы были не туристы, а часть команды, то на суше наверняка бы разбирались бы в ситуации, что случилось с русским судном, которое дало SOS и оттуда сбежала вся команда", - объясняет Мансуров.

"Мне вернули только спустя полтора года сумму за Гренландию, которую они также отменили. Теперь я готов морально защищаться и защищать тех, кто попал в такую ситуацию с ними", - написал он.

Тревел-блогер после возвращения отказался от яхтенных путешествий. А тем, кто хочет опасть в Антарктику, он советует отправляться туда только изучив отзывы туристов и как следует подготовившись.

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14.08.2018 14:05 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
16:05 Екб

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"Я готов защищаться". Пермяк рассказал, как едва не погиб во время "круиза" в Антарктиду
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