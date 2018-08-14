"Я готов защищаться". Пермяк рассказал, как едва не погиб во время "круиза" в Антарктиду

Пермяк и тревел-блогер Эльнар Мансуров едва не погиб во время путешествия во время яхтенного круиза в сторону Антарктиды. Судно несколько раз попадало в шторм, а участники экспедиции пытались спастись бегством, передает корреспондент Накануне.RU. О своих приключениях на яхте "Петр 1" Мансуров рассказал спустя год. По его словам, всех участников событий заставили подписать документы о неразглашении. Бумаги он подписать отказался, но молчал до тех пор, пока не вернул сумму, уплаченную за следующее путешествие с той же командой в Гренландию. "Теперь я готов морально защищаться и защищать тех, кто попал в такую ситуацию с ними", - написал блогер. Публикация от Elnar Mansurov (@mishka.travel) 21 Мар 2017 в 10:45 PDT

Поездка на южный полюс на яхте стоит порядка $7 тыс., Мансуров отправился в путешествие бесплатно, так как оплатил второй тур - в Гренландию и пообещал раскрутить в соцсетях поездку в Антарктиду. Перед теми, кто соблазнился его рекламой, тревел-блогер извиняется до сих пор.

На яхте не оказалось капитана (вместо него плыл и.о.) и кока - это первое, что удивило туристов. Моряки на яхте работали бесплатно - за еду. "Ноль раз я ходил в душ на яхте, она тут совмещена с туалетом, только холодная вода, которую надо экономить", - рассказал пермяк о бытовых условиях. Кроме того, по его словам, на яхте невыносимо воняло гнилью, а спальных мест было меньше, чем людей на борту.

19. Вы думаете то вся история? Нет, это только начало наших антарктических приключений, дальше было еще веселее и опаснее : )



А пока кто-то спал в кают-компании (у обеденного стола), спали всегда где придется, кроме туалета (хотя там воняло получше, но занимать его нельзя) pic.twitter.com/wzIvSEXvrJ — Эльнар Мансуров (@elnarperm) 6 августа 2018 г.

Второй сюрприз - команда решила идти навстречу шторму.

17. Видео начала шторма, вечером и ночью было в разы мощнее, но выходить на палубу категорически и смертельно опасно pic.twitter.com/vNv2U0oUxq — Эльнар Мансуров (@elnarperm) 6 августа 2018 г.

"Вечером волны достигли 6-8 метров, море из голубого и дружелюбного - превратилось в черное, к ночи шторм достиг пика в 10-11 балов по шкале Бофорта из 12-ти возможных (12-ть - это ураган). 11 балов - жестокий шторм (волны в среднем от 11 метров высотой, ветер 90 км/ч)", - рассказал пермяк. При этом в шторм яхта попадала несколько раз за маршрут.

Участники "круиза" даже попытались сбежать с судна, связавшись по рации с проходящим мимо российским лайнером. Но команда не дала этого сделать, в первую очередь, потому что путешествие якобы было не вполне легальным.

"Ситуация SOS ушла бы на берег, а так как мы были не туристы, а часть команды, то на суше наверняка бы разбирались бы в ситуации, что случилось с русским судном, которое дало SOS и оттуда сбежала вся команда", - объясняет Мансуров.

"Мне вернули только спустя полтора года сумму за Гренландию, которую они также отменили. Теперь я готов морально защищаться и защищать тех, кто попал в такую ситуацию с ними", - написал он.

Тревел-блогер после возвращения отказался от яхтенных путешествий. А тем, кто хочет опасть в Антарктику, он советует отправляться туда только изучив отзывы туристов и как следует подготовившись.