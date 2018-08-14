Власти Челябинской области продали еще одно дорожное предприятие

Власти Челябинской области продали 100% доли уставного капитала ООО "Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог", сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества.

Торги прошли 14 августа. Стартовая цена составила 350 млн 950 тыс. руб. На торги было подано две заявки. Победителем стало ООО "Технопарк", предложившее 175 млн 475 тыс. руб. Договор купли-продажи должны заключить до 21 августа.

Добавим, что предприятие ранее уже выставлялось на аукцион, но желающих приобрести его не было.