Власти Челябинской области продали еще одно дорожное предприятие

Власти Челябинской области продали 100% доли уставного капитала ООО "Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог", сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества.
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Торги прошли 14 августа. Стартовая цена составила 350 млн 950 тыс. руб. На торги было подано две заявки. Победителем стало ООО "Технопарк", предложившее 175 млн 475 тыс. руб. Договор купли-продажи должны заключить до 21 августа.
Добавим, что предприятие ранее уже выставлялось на аукцион, но желающих приобрести его не было.