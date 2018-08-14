Турция объявит бойкот электронным товарам из США в ответ на американские санкции, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

" У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого президента, страна способна сама производить все необходимое. Он отметил, что Турция будет использовать местную марку телефонов Venüs Vestel, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о намерении Анкары заменить доллар на национальные валюты стран-партнеров.

Напомним, отношения между Турцией и США обострились в очередной раз после неудачных переговоров о судьбе задержанного в республике американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в связях с террористами.

Вашингтон ввел санкции в отношении главы Минюста и министра внутренних дел Турции, обосновав это тем, что они якобы играли "ведущую роль в задержании и аресте" церковнослужителя. Комментируя данную ситуацию, Эрдоган заявил, что Штаты могут потерять союзника в лице Анкары.