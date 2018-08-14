В Екатеринбурге цех "Шашлыкян и Шампуридзе" прикрыли за сильную антисанитарию

В Екатеринбурге после проверки Роспотребнадзора приостановлена работа цеха по производству шашлыков. Там обнаружена масса нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет об ООО "Шашлыкян и Шампуридзе", что на улице Декабристов. На предприятие пожаловался один из клиентов.

Надзорное ведомство пришло с проверкой и сразу выявило нарушения санитарного законодательства.

"Не соблюдается поточность технологических процессов, в моечной допускается пересечение потоков чистой и использованной посуды. Набор помещений не соответствует мощности организации, которая вместо полуфабрикатов высокой степени готовности работает на необработанном сырье, не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья. Скоропортящиеся заготовки для приготовления кулинарных изделий (в том числе мясо маринованное и замороженное, соусы, нарезанный лук репчатый с зеленью) не имеют маркировки с указанием даты и времени приготовления. Маркировка производителя мясных полуфабрикатов не сохраняется до конца их реализации, разделочный инвентарь не имеет маркировки в соответствии с обрабатываемой на продукцией", - перечислили многочисленные нарушения в Роспотребнадзоре.

Также проверка показала, что допускается совместное хранение инвентаря для готовой продукции и сырья, а в холодильном оборудовании нарушены нормы складирования и товарного соседства.

"Нарушаются санитарные требования к хранению овощей, мытью посуды и инвентаря, а пищевые отходы собираются в бачки, не имеющие педалей, крышек и маркировки. Своевременный вывоз мусора не проводится, отсутствуют условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. Производственные и бытовые помещения требуют проведения ремонта, текущей и генеральной уборки. Кроме того, в предприятии общественного питания не ведется журнал осмотра сотрудников на наличие гнойничковых и острых респираторных заболеваний, не представлены журнал контроля качества фритюрных жиров и бракеражный журнал с ежедневной оценкой качества готовой продукции", - добавили в ведомстве.

По результатам проверки в отношении "Шашлыкян и Шампуридзе" был составлен протокол об административном нарушении. По решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга деятельность предприятия общественного питания приостановлена на 45 суток.