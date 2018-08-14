Южноуральцев предупреждают о грозах и шквалистом ветре

В Челябинской области сегодня вечером, ночью и завтра днем ожидаются грозы, град и шквалистый ветер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

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В отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

Южноуральцам рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, оказавшись на улице, не прятаться около стен домов, рекламных щитов, деревьев, на остановках общественного транспорта, не стоять под линией электропередач. При сильном ливне жителям области рекомендуют воздержаться от поездок на автотранспорте и оставаться в квартире или на работе.