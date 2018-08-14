На Среднем Урале в 89 раз выросла задолженность по зарплате

По данным Свердловскстата на 1 августа 2018 года суммарная задолженность по заработной плате выросла в 89 раз. Долг составил 39 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

По сравнению с началом июля 2018 года долг увеличился на 38,6 млн. руб. Речь идёт о тех организациях, которые не относятся к субъектам малого бизнеса.

Так, пять организаций, которые занимаются ремонтом электронного и оптического оборудования, производством электродвигателей, очисткой и распределением воды и подготовкой водителей автотранспортных средств, сообщили о задолженности по заработной плате перед 720 сотрудниками.