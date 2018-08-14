Фигурант дела "Седьмой студии" пожаловался в ФСБ на подмену протокола

Бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский попросил ФСБ проверить действия следователей СКР на признаки фальсификации доказательств.

Малобродский утверждает, что в материалах дела был заменен протокол допроса свидетельницы. Речь идет о показаниях бывшего специалиста по кадрам и бухгалтера "Седьмой студии" Ларисы Войкиной, передает РБК.

По словам Малобродского, смысл показаний Войкиной существенно изменился, что усилило обвинительную составляющую.

О задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" стало известно 20 июня прошлого года.

14 мая содержание Малобродского под стражей было заменено подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Дело, с которым сейчас знакомятся обвиняемые, насчитывает почти 250 томов.