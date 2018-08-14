Подрядчик Антипинского НПЗ назвал случайностью долги по зарплате, ставшие причиной штрафа

В строительной компании "Технострой" прокомментировали ситуацию с долгами по зарплате, которая стала причиной штрафа, назначенного гострудинспекцией.

В организации Накануне.RU рассказали, что задержка на несколько дней произошла по техническим причинам и была единственной. Еще в июле деньги рабочим заплатили. Компания сделала все, чтобы исключить такие ситуации в будущем.

Напомним, дело возбудила прокуратура Ленинского района Тюменской области после публикаций в СМИ. Факты несвоевременной оплаты труда подтвердились в ходе проверки. С нарушениями установленных сроков была выдана зарплата за вторую половину апреля, май, первую половину июня. "Технострой" оштрафована на 50 тыс. руб. В апреле против тюменской строительной компании было возбуждено административное дело из-за несвоевременной выплаты зарплаты. Директору тюменского филиала был объявлен выговор и принято решение о его внеплановой аттестации.