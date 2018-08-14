Куйвашев распорядился провести на высоком уровне этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении в Свердловской области этапов международных соревнований "Кубок мира FIS" по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, соревнования пройдут на трамплинном комплексе горы Долгой в Нижнем Тагиле 1 и 2 декабря 2018 года. Согласно распоряжению, в самое ближайшее время будет создан организационный комитет по подготовке. Сами соревнования должны пройти на высоком уровне и быть обеспечены всеми мерами безопасности и комфортными условиями для участников и зрителей.

Стоит отметить, что Нижний Тагил уже трижды принимал мужские этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Для участия в соревнованиях традиционно съезжаются лучшие летающие лыжники мира – Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и обладатели Кубка мира.

В сезоне 2018-2019 годов нижнетагильские трамплины примут сразу четыре престижных международных старта: 1-2 декабря 2018 года – этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин (индивидуальные соревнования на трамплине К120 - HS134), 8-10 марта 2019 года – финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин (все три дня - прыжок с трамплина К100 - HS111 + гонка Гундерсена на 5 км). 8-10 марта 2019 года – финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин (первые два дня - прыжок с трамплина К90 - HS100 + гонка Гундерсена на 10 км, заключительный день – два прыжка с трамплина К90 - HS100 + гонка Гундерсена на 15 км), а 16-17 марта 2019 года – финальный тур Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин "Синяя птица", предпоследний этап (индивидуальные соревнования на трамплине К90 - HS100).