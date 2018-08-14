МЧС: К вечеру в Свердловской области ожидаются сильные дожди и град

В Свердловской области синоптики прогнозируют непогоду: сильный ветер, дождь, град и грозы. ФКУ "Уралуправтодор" просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня вечером и 15 августа в регионе синоптики прогнозируют сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями, Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям в период непогоды соблюдать меры безопасности: воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду и по возможности отложить прогулки и поездки.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно сообщите по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.