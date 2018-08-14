"Европа началась с ХМАО": в округе может появиться туристический маршрут "Многовековая Югра"

В музее природы и человека губернатор Наталья Комарова познакомилась с выставкой "Многовековая Югра" и встретилась с главами экспедиций и исследователями, создававшими этот проект, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Руководитель проекта научно-образовательного центра института гуманитарного образования и спорта СурГУ Александр Кениг рассказал: глубина культурного слоя городища Шеркалы-1 в Октябрьском районе и Согоме Ханты-Мансийского района – 2 м. Найденные там артефакты хорошо сохранились с XII–XV вв. Благодаря "Многовековой Югре" удалось организовать научную экспедицию с участием студентов Сургутского госуниверситета. По мнению главы региона, можно адаптировать археологические объекты для туристов.

Директор некоммерческого партнерства "Союз турпредприятий Югры" Евгения Останина предложила включить новые объекты культурного наследия – Берёзовское и Согомское городища, городище Шеркалы-1, археологический комплекс Няксимволь – в реестр туристических маршрутов, туров и экскурсионных программ Югры и разработать программу для путешественников "Многовековая Югра" с включением в неё посёлков Шеркалы, Согом, городского поселения Берёзово, села Няксимволь.

Глава региона одобрила эту инициативу, уточнив, что во время поездки в Казым рассказала и.о. губернатора Тюменской области Александру Моору, что ещё в 2011 году предлагала тюменским и ямальским коллегам создать Обской туристический продукт. По ее словам, округ сейчас наполняет Северречфлот судами, которые можно использовать на круизных маршрутах.

На фоне "родных" экспедиций, фактами из прошлого округа интересуются немецкие учёные. Они изучают ранние этапы заселения таёжных зон без раскопов, методом магнитного сканирования. Наиболее древние городища имеются на Ближнем Востоке и в Югре. Комарова отметила правоту мансийского писателя Ювана Шестапова, говорившего, что "Европа начиналась с Югры".

История Югры "зацепила" и многих обычных жителей округа, рассказала губернатор. 500 тыс. человек приняли участие в викторине об истории округа "Югре – 900". Она содержала в себе 10 вопросов, связанных с историей округа. Стать победителем викторины мог любой югорчанин, ответивший правильно на вопросы, и сдавший анкету. Позже среди всех, кто ответил на вопросы и заполнил анкету, разыграли квартиры и машины. После нее в Нижневартовске общественники предложили провести краеведческую викторину "Города Югры". Подготовка к ней уже идет, сейчас историки готовят вопросы для новой викторины.