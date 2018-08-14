Украина доверилась Европе и потеряла субъектность, - депутат Рады

Депутат Верховной рады Виктор Балога признал, что Украина потеряла субъектность. Об этом он сказал в эфире канала NewsOne.

По его словам, Украина совершила ошибку, доверив свои дела Германии и Франции, в то время как они действуют прагматично и в своих интересах.

"Мы поверили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции — чем рынки России", — заявил Балога.

Также он считает, что "нормандский формат" не работает.

"И Германия, и Франция — они делают и вашим, и нашим, но нам ничего. Они придерживаются толерантности и уважения к ценностям, но в то же время им это не мешает торговать и проводить встречи", — сказал Балога.

Он предупредил, что с Украиной могут вообще перестать считаться.

Ранее Балога высказывался критически по отношению к позиции украинских властей. Так, в мае он заявил, что нужно смириться с потерей Крыма и перестать жаловаться по этому поводу. А год назад он заявил, что Украине рано или поздно придется проводить общеукраинский референдум о статусе ДНР и ЛНР.