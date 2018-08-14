ГД: Заморозка США Договора по открытому небу не останется без ответа

Замораживание Вашингтоном Договора по открытому небу не останется без ответа со стороны Москвы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, Россия не может в одностороннем порядке выполнять содержание Договора, если США будут препятствовать его выполнению.

Минобороны России "примет соответствующие решения", уточнил РИА Новости Швыткин.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны. В документе говорится, что Соединенные Штаты замораживают сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению.

В конце прошлого года стало известно, что Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе. Это ответные, "зеркальные" действия в ответ на американский запрет. В частности, речь идет о намерении Вашингтона закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.