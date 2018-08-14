На Южном Урале изъяли из продажи 227 кг кондитерских изделий и 52 кг хлебобулочной продукции

В Челябинской области изъяли из оборота 227 кг кондитерских изделий и 52 кг хлебобулочной продукции. Юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 593 тысячи рублей, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ведомство проверило 137 хозяйствующих субъектов, занятых в сфере производства и реализации кондитерских и хлебобулочных изделий. В 85 объектах были установлены факты нарушения требований санитарного законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей.

Было отобрано 1 тыс. 605 образцов кондитерских изделий и 648 образцов хлеба и хлебобулочной продукции для лабораторных исследований. Так, не соответствовали требованиям 16 проб хлебобулочной продукции по микробиологическим показателям, завышенной кислотности мякиша и массовой доле влаги в хлебе, и 44 пробы кондитерских изделий по микробиологическим показателям, массовой доле жира и влаги.

Работа по контролю за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий продолжается.