Северное "турне" Моора продолжится в Нягани

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вновь отправляется в Ханты-Мансийский автономный округ. Вместе с губернаором Югры Натальей Комаровой он посетит Нягань.

Как сообщили Накануне.RU в службе информации центра "Открытый регион", главы посетят производственную площадку компании "Няганьгазпереработка" (филиал "СибурТюменьгаза"). Запланирована встреча с работниками предприятия, главы регионов ответят на вопросы сотрудников газоперерабатывающего завода.

Главы посетят воркаут-площадки, городскую лыже-роллерную трассу. Речь пойдет и о "Инфопарке", посвященном программе "Сотрудничество". Ранее работу мультимедийной площадки Моор оценил в Ноябрьске.

В завершении рабочей поездки губернаторы встретятся с сельхозпроизводителями Югры и Ямала. Напомним, власти "матрешки" обсуждают расширение ассортимента поставок тюменских продуктов питания в автономии. Традиционные тюменские продовольственные ярмарки в городах Ямала и Югры состоятся 24 августа.