Россия "блокирует" Азовское море для получения днепровской воды, - экс-губернатор "Донецкой области"

Бывший глава "Донецкой" областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Россия задерживает и проверяет суда в Азовском море, чтобы надавить на Украину и возобновить поставку в Крым днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина".

При этом он предложил обеспечить военное сопровождение торговых судов.

"Я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты "Мариуполь" и "Бердянск", нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение", - заявил Жебривский, сославшись на то, что в новом военном бюджете США предусмотрено $250 млн помощи Украине.

По словам руководителя Бердянского порта Александра Барчана, он потерял 50% грузооборота, но возможности улучшить положение нет.

Украина продолжает нагнетать атмосферу вокруг ситуации в Азовском море, которое якобы "заблокировала" Россия, и даже рассматривает силовой сценарий. При этом МИД Украины ранее признал, что действия России в Азовском море законны.