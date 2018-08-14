Джекпот? Безработный югорчанин вместо 400 рублей получил 400 тысяч и спрятал деньги в диван

В Урае сотрудница банка случайно выдала клиенту 400 тыс. руб., хотя должна была дать 400. Мужчина "не заметил" ошибку и решил оставить деньги себе. За это он попал под "уголовку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

После того, как ошибку нашли, сотрудники полиции смогли выйти на получившего "джекпот" местного жителя. Им оказался ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти безработный 42-летний мужчина.

Выяснилось, что он пытался снять 400 руб. со своей карты. После нескольких неудачных попыток "общения" с банкоматом, он обратился за помощью к кассиру. По своей невнимательности сотрудница филиала выдала ему 400 тыс. руб.

Радостный клиент успел потратить из трофейных денег лишь 600 руб., которые ушли на выпивку. Оставшуюся сумму он спрятал дома в заднюю часть дивана, понадеявшись, что кассир не обнаружит ошибку. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.