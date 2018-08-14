Туроператор "Натали Турс" объявил о приостановке деятельности

Компания "Натали Турс" заявила о приостановке своей деятельности. Официальное заявление появилось на сайте туроператора.

При этом сооснователь и руководитель компании Владимир Воробьев опровергает это. По его словам, информация на сайте в ближайшее время будет скорректирована.

Компания продолжает поиск инвестора и планирует возобновить продажу с 1 октября, заявил Воробьев ТАСС.

Напомним, в конце июня "Натали Турс" отказалась от чартерных рейсов. Позже выяснилось, что клиентов не заселяют в отели из-за крупных долгов компании. А затем туроператор и вовсе объявил, что аннулирует все оплаченные туры.

АТОР отмечает, что у туристов могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат. Недавно стало известно, что при банкротстве "Натали Турс" туристы получат только 4,2% от стоимости путевки.