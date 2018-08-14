За ущерб в 200 тысяч рублей на Южном Урале осудили мошенника, который создал фейковый интернет-магазин

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении южноуральца, который признан виновным в совершении 21 эпизода по статье "мошенничество".

В 2016-17 годах мужчина организовал работу фиктивного интернет-магазина под названием "Rinnamoda", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

На сайте он размещал ложную информацию о продаже и доставке одежды, сумок и обуви из кожи питона. Введенные в заблуждение покупатели перечисляли на указанный мошенником счет свои денежные средства, но получали товар низкого качества и не тот, который желали приобрести.

От действий злоумышленника пострадал 21 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 200 тыс. рублей.