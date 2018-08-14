Украина поблагодарила США за $250 млн военной помощи

Киев поспешил поблагодарить Вашингтон за то, что в новом военном бюджете США предусмотрена помощь Украине в размере $250 млн. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в США в Facebook.

Как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который стал самым большим за всю историю - $716 млрд.

"Искренне благодарны нашему ключевому стратегическому партнеру – Соединенным Штатам Америки – за последовательную и действенную поддержку в борьбе с "российской агрессией", – заявило посольство Украины.

Документом предусмотрено выделение Украине "летальных оборонительных вооружений". Кроме того, предусмотрено "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море с участием Украины и Грузии".