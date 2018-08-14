Пермский бизнес уверен - градостроительные законодательные новшества положительно повлияют на предпринимательство и городскую среду





Решение федерального законодателя об определении, наконец, понятия "некапитальные строения" положительно скажется на предпринимательской деятельности, считают в Прикамье. Как передает корреспондент Накануне.RU, изменения в законодательстве, устраняющие пробел, касающийся некапитальных сооружений, позитивно оценивают и предприниматели, и юристы, и законодатели Пермского края.

Председатель Пермской ТПП Олег Жданов поясняет: «К ним (некапитальным строениям - прим.Накануне.RU) относятся и киоски, и остановочные павильоны, это могут быть объекты инженерной инфраструктуры, например, трансформаторные пункты, которые не требуют фундамента и могут легко перемещаться с места на место, например, при осуществлении строительства либо необходимости временного присоединения. Кроме того, в последнее время появились такие понятия, как вендинговые аппараты. Еще у нас есть сезонная торговля. И, по большому счету, все эти объекты регулировались разным законодательством, то есть, каждый мог трактовать ситуацию по-своему, согласно регулированию торговли или строительства линейных объектов. Любое упорядочивание – это всегда плюс. А дальше уже будет формироваться практика. Бизнесу всегда легче, когда правила понятные». И добавил, что теперь отпадает необходимость в формировании понятия «некапитальное сооружение» на региональном уровне.

Адвокат Иван Хозяйкин из адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» также положительно оценивает нововведения в градостроительном законодательстве. «Изменения, внесенные ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ, расцениваю как положительные, поскольку ими устраняется правовая неопределенность в отношении статуса НТО. Указанные изменения содержат признаки, позволяющие классифицировать НТО как некапитальные строения, сооружения вне зависимости от наименования и вида деятельности, осуществляемого посредством данного НТО. Как представитель юридического сообщества, надеюсь, что данные изменения обеспечат единообразие правоприменительной практики в данной сфере".

Нововведения федерального законодателя приветствует и представитель научного сообщества Прикамья. Декан социально-гуманитарного факультета ВШЭ в Перми Анна Гройсберг поясняет: "Теперь согласно п.10.2 ст.1 Градостроительного кодекса РФ некапитальными строениями, сооружениями признаются такие, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киоски, навесы и другие подобные строения, сооружения).

Приведенная норма не только содержит примеры некапитальных строений, сооружений (киоски, навесы), но и - основное -устанавливает признаки, позволяющие вне зависимости от наименования сооружения, вне зависимости от видов деятельности, которые в таком сооружении осуществляются, классифицировать их именно как некапитальные строения, сооружения.

По словам первого заместителя председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина, долгое отсутствие в законодательстве понятия «некапитальное строение, сооружение» приводило к тому, что возможность правового регулирования процессов благоустройства города просто ставилась под сомнение. «Именно поэтому был подготовлен региональный законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае», который, как и Федеральный закон, вводил понятие «нестационарных некапитальных строений сооружений» и предусматривал комплексное регулирование вопросов размещения таких объектов, которое муниципальные образования могли бы применять посредством утверждения местных правил благоустройства. Имевшийся пробел в правовом регулировании НТО надлежащим образом восполнен федеральным законодателем», - пояснил Дмитрий Малютин.

Бизнес-омбудсмен Пермского края Вячеслав Белов, оценивая законодательные новости с позиции практики регионального бизнеса полачгает, что "вышеуказанные изменения вносят определенность в действующее градостроительное законодательство". "Они направлены на установление единообразных правил и требований, как к объектам капитального строительства, так и к некапитальным строениям, сооружениям, что, безусловно, положительно повлияет на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности и осуществление региональными и местными органами власти полномочий в сфере градостроительной деятельности», – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Прикамье.



