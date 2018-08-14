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14.08.2018
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
спорт ;
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Пермский бизнес уверен - градостроительные законодательные новшества положительно повлияют на предпринимательство и городскую среду
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киоск, Челябинск, шаурма (2017) | Фото: Накануне.RU


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Решение федерального законодателя об определении, наконец, понятия "некапитальные строения" положительно скажется на предпринимательской деятельности, считают в Прикамье. Как передает корреспондент Накануне.RU, изменения в законодательстве, устраняющие пробел, касающийся некапитальных сооружений, позитивно оценивают и предприниматели, и юристы, и законодатели Пермского края.

Председатель Пермской ТПП Олег Жданов поясняет: «К ним (некапитальным строениям - прим.Накануне.RU) относятся и киоски, и остановочные павильоны, это могут быть объекты инженерной инфраструктуры, например, трансформаторные пункты, которые не требуют фундамента и могут легко перемещаться с места на место, например, при осуществлении строительства либо необходимости временного присоединения. Кроме того, в последнее время появились такие понятия, как вендинговые аппараты. Еще у нас есть сезонная торговля. И, по большому счету, все эти объекты регулировались разным законодательством, то есть, каждый мог трактовать ситуацию по-своему, согласно регулированию торговли или строительства линейных объектов. Любое упорядочивание – это всегда плюс. А дальше уже будет формироваться практика. Бизнесу всегда легче, когда правила понятные». И добавил, что теперь отпадает необходимость в формировании понятия «некапитальное сооружение» на региональном уровне.

киоск, Челябинск(2017)|Фото: Накануне.RU

Адвокат Иван Хозяйкин из адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» также положительно оценивает нововведения в градостроительном законодательстве. «Изменения, внесенные ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ, расцениваю как положительные, поскольку ими устраняется правовая неопределенность в отношении статуса НТО. Указанные изменения содержат признаки, позволяющие классифицировать НТО как некапитальные строения, сооружения вне зависимости от наименования и вида деятельности, осуществляемого посредством данного НТО. Как представитель юридического сообщества, надеюсь, что данные изменения обеспечат единообразие правоприменительной практики в данной сфере".

Нововведения федерального законодателя приветствует и представитель научного сообщества Прикамья. Декан социально-гуманитарного факультета ВШЭ в Перми Анна Гройсберг поясняет: "Теперь согласно п.10.2 ст.1 Градостроительного кодекса РФ некапитальными строениями, сооружениями признаются такие, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киоски, навесы и другие подобные строения, сооружения).
Приведенная норма не только содержит примеры некапитальных строений, сооружений (киоски, навесы), но и - основное -устанавливает признаки, позволяющие вне зависимости от наименования сооружения, вне зависимости от видов деятельности, которые в таком сооружении осуществляются, классифицировать их именно как некапитальные строения, сооружения.

киоски, москва(2010)|Фото:Накануне.RU

По словам первого заместителя председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина, долгое отсутствие в законодательстве понятия «некапитальное строение, сооружение» приводило к тому, что возможность правового регулирования процессов благоустройства города просто ставилась под сомнение. «Именно поэтому был подготовлен региональный законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае», который, как и Федеральный закон, вводил понятие «нестационарных некапитальных строений сооружений» и предусматривал комплексное регулирование вопросов размещения таких объектов, которое муниципальные образования могли бы применять посредством утверждения местных правил благоустройства. Имевшийся пробел в правовом регулировании НТО надлежащим образом восполнен федеральным законодателем», - пояснил Дмитрий Малютин.

Бизнес-омбудсмен Пермского края Вячеслав Белов, оценивая законодательные новости с позиции практики регионального бизнеса полачгает, что "вышеуказанные изменения вносят определенность в действующее градостроительное законодательство". "Они направлены на установление единообразных правил и требований, как к объектам капитального строительства, так и к некапитальным строениям, сооружениям, что, безусловно, положительно повлияет на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности и осуществление региональными и местными органами власти полномочий в сфере градостроительной деятельности», – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Прикамье.

киоски, москва(2010)|Фото:Накануне.RU


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14.08.2018 11:21 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:21 Екб

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Пермский бизнес уверен - градостроительные законодательные новшества положительно повлияют на предпринимательство и городскую среду
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