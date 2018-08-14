В Челябинске УФАС собирает доказательства повышения стоимости проезда в маршрутках

В Челябинске УФАС собирает доказательства повышения стоимости проезда перевозчиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в ноябре прошлого года стоимость повысилась с 23 до 25 руб. на маршрутах: 6, 18, 21, 28, 30, 32, 38, 41, 45, 49, 55, 59, 66, 71, 80, 81. Перевозки пассажиров на указанных маршрутах осуществляет ООО "Общественный городской транспорт". Однако в организации заявляет, что роста цен на его 16 маршрутах не было.

В связи с этим челябинцев просят ответить на вопросы анкеты или предоставить в УФАС доказательства (копии квитанций), свидетельствующих о повышении стоимости проезда.

Напомним, УФАС возбудило дело в отношении 31 перевозчика Челябинска. Их подозревают в заключении антиконкурентного соглашения при синхронном повышении цены на проезд в маршрутках с 23 до 25 рублей.