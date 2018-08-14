Вертолет "ЮТэйр" в Красноярском крае мог упасть из-за ошибки пилотов

Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко рассказал на пресс-конференции о возможной причине падения в Красноярском крае Ми-8 "ЮТэйра", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Костенко, вертолет мог рухнуть из-за ошибки экипажа одного из вертолетов, участвовавших в столкновении, однако рассматриваются все версии трагедии, сообщает ТАСС. Проверяется законность использования посадочной площадки и организация полета со стороны авиадиспетчеров и соблюдение пилотами режима труда и отдыха.

Вертолет разбился утром 4 августа в Туруханском районе у города Игарка. Воздушное судно компании "Utair" следовало по маршруту Ванкор–Харкасале. Погибли 15 пассажиров и три члена экипажа. Причиной крушения могло стать столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета. На борту был ямалец, житель Тарко-Сале Богдан Рыбак. Его семья получит от правительства арктического региона 1 млн руб.