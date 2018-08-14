Тюменская область отмечает день рождения. Поздравление прислал министр

Сегодня Тюменская область отмечает 74-ю годовщину со дня образования. Земляков поздравил врио губернатора региона Александр Моор и его предшественник, министр строительства и ЖКХ Тюменской области Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что к очередному дню рождения Тюменская область подошла со значимыми результатами и успехи эти основаны на достижениях старших поколений.

"Нынешнее поколение тюменцев достойно продолжает традиции своих отцов и дедов. Мы вместе развиваем регион, вместе укрепляем экономику, социальную сферу, создаем комфортную среду проживания во всех городах и районах", - сказал Александр Моор в поздравлении.

Он добавил, что Тюменская область по многим направлениям опережает не только показатели соседних субъектов, но и среднероссийские. "Все это результат командной работы", - считает врио губернатора. Александр Моор поблагодарил земляков за труд и преданность.

Поздравления передал и Владимир Якушев, до мая 2018 г. возглавлявший регион. Во все времена Тюменская область была регионом-первопроходцем, отметил он.

"В 1944 г г., в год создания области, в регионе не было ни одной дороги с твердым покрытием, а от Тобольска дальше на Север можно было добраться лишь по рекам или зимникам. Сегодня самую большую область России покрывает одна из лучших дорожных сетей страны, а качественные тюменские дороги стали таким же символом региона как нефть и газ", - говорится в поздравлении.

Владимир Якушев отметил, что в Тюменской области люди не пасуя перед трудностями, осваивают суровый сибирский край. Именно гони - главное богатство земли.

"Многие годы моя жизнь была неразрывно связана с Тюменской областью. Здесь я вырос, получил образование, здесь начинал работать, здесь мои земляки доверили мне руководить регионом. И по-прежнему тюменская земля дает мне силы, которые нужны для новых свершений, для того, чтобы уверенно идти вперед!", - сказал Владимир Якушев.