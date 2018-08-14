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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
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Новости
14.08.2018 11:13 Мск (13:13 Екб)
общество | Тюменская область
Тюменская область отмечает день рождения. Поздравление прислал министр
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(2005) | Фото: Накануне.ru

Сегодня Тюменская область отмечает 74-ю годовщину со дня образования. Земляков поздравил врио губернатора региона Александр Моор и его предшественник, министр строительства и ЖКХ Тюменской области Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что к очередному дню рождения Тюменская область подошла со значимыми результатами и успехи эти основаны на достижениях старших поколений.

"Нынешнее поколение тюменцев достойно продолжает традиции своих отцов и дедов. Мы вместе развиваем регион, вместе укрепляем экономику, социальную сферу, создаем комфортную среду проживания во всех городах и районах", - сказал Александр Моор в поздравлении.

Он добавил, что Тюменская область по многим направлениям опережает не только показатели соседних субъектов, но и среднероссийские. "Все это результат командной работы", - считает врио губернатора. Александр Моор поблагодарил земляков за труд и преданность.

Владимир Якушев, Александр Моор(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Поздравления передал и Владимир Якушев, до мая 2018 г. возглавлявший регион. Во все времена Тюменская область была регионом-первопроходцем, отметил он.

"В 1944 г г., в год создания области, в регионе не было ни одной дороги с твердым покрытием, а от Тобольска дальше на Север можно было добраться лишь по рекам или зимникам. Сегодня самую большую область России покрывает одна из лучших дорожных сетей страны, а качественные тюменские дороги стали таким же символом региона как нефть и газ", - говорится в поздравлении.

Владимир Якушев отметил, что в Тюменской области люди не пасуя перед трудностями, осваивают суровый сибирский край. Именно гони - главное богатство земли.

"Многие годы моя жизнь была неразрывно связана с Тюменской областью. Здесь я вырос, получил образование, здесь начинал работать, здесь мои земляки доверили мне руководить регионом. И по-прежнему тюменская земля дает мне силы, которые нужны для новых свершений, для того, чтобы уверенно идти вперед!", - сказал Владимир Якушев.

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14.08.2018 11:13 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
13:13 Екб

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Тюменская область отмечает день рождения. Поздравление прислал министр
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