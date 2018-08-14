На камеры видеонаблюдения к екатеринбургским выборам выделят 14 миллионов

В Екатеринбурге к 9 сентября на избирательных участках установят около 500 камер. По словам председателя избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, количество камер будет не меньше, чем на президентских выборах. Из резервного фонда региона выделят 14 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы обращались с просьбой об установки камер. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение, что дополнительный контроль не помешает", - отметил он.

Сейчас обсуждается вопрос об установки 480 камер.

Напомним, что 9 сентября в регионе пройдут выборы. В Екатеринбурге изберут новый состав городской думы, а они - главу Екатеринбурга из предложенных кандидатур, которые отберёт специальная комиссия.

Всего в области будет задействовано 655 участков, около восьми тыс. членов избирательной комиссии и более одного млн человек наблюдателей.

В целом выдвинулись 764 кандидата, из которых 656 от партий, а остальные самовыдвиженцы. По словам Чайникова, количество участников снизилось в два раза по сравнению с 2013 годом.