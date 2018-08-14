Уральские команды поборются за кубок губернатора Свердловской области по КВН

7 сентября в Екатеринбурге состоится второй кубок губернатора Свердловской области по КВН. Местом проведения турнира станет площадка Дворца молодежи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики региона.

Кубок губернатора Свердловской области по КВН проводится в регионе в целях развития и поддержки творческого потенциала молодежи, популяризации движения. Как рассказал директор региональной лиги Международного Союза КВН Роман Казанцев, сейчас команды активно готовятся к турниру.

"Основная подготовка будет проходить на площадке Уральского федерального университета: редакторы отсмотрят выступления команд, а участники смогут провести несколько репетиций. В рамках турнира будут разыграны два кубка: малый – среди юниор-команд и большой – среди молодежных команд, которые участвуют в «большом» КВН", – отметил Роман Казанцев.

Также специальным гостем турнира в этом году станет команда высшей лиги "Плюшки имени Ярослава Мудрого". Редакторами выступят Сергей Ершов из шоу "Уральские Пельмени", Артем Пушкин из команды КВН "Свердловск", Сергей Романенко – команда "Давай поженимся", а также редактор "Премьер-лиги" Михаил Гуликов.

Отметим, что в Свердловской области движение КВН активно развивается уже на протяжении 20 лет. Каждый год в творческих процессах участвует более 10 тыс. человек из 50 городов.