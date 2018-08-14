В деле о смерти соратника Березовского в Лондоне появился черный фургон

Британская полиция разыскивает возможного свидетеля, который может помочь в расследовании убийства бизнесмена Николая Глушкова.

Напомним, соратник российского олигарха Бориса Березовского скончался 12 марта в Лондоне. В британской полиции со ссылкой на доклад патологоанатома сообщили, что причиной смерти стало "сдавливание шеи".

Водителя черного фургона Volkswagen зафиксировали камеры наблюдения. Автомобиль 11 марта появился в лондонском пригороде Нью Малден на Кларенс авеню, где проживал Глушков.

Полицейские намерены найти машину и опознать водителя, передает РИА Новости.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству по делу Глушкова.