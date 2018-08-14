Городские киоски получили законодательную прописку.

В Пермском крае пытались как-то самостоятельно поправить положение и восполнить пробел должны были поправки к закону «О градостроительной деятельности в Пермском крае», которые 19 июля внес в заксобрание губернатор Максим Решетников. Планировалось, что документ рассмотрят в августе на заседании Законодательного собрания.

3 августа президент РФ подписал изменения, которые законодатель внес в федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ, передает корреспондент Накануне.RU. Одно из , пожалуй, ключевых изменений касается так называемых "некапитальных строений", которые раньше как бы выпали из законодательного внимания. А в крупных городах это вопрос весьма актуальный, так как под понятие "некапитальных строений" попадали многие торговые павильоны и киоски.

Теперь ситуация поменялась, федеральный законодатель отрегулировал вопрос до принятия региональных решений. Поэтому необходимость в правках в региональном законопроекте отпала и законопроект был отозван краевыми властями.

Депутат краевого Законодательного собрания Виктор Плюснин поясняет, что федеральное законодательство в сфере градостроительной деятельности, мягко говоря, меняется постоянно.

«Регионы оперативно реагируют на данные изменения и приводят в соответствии с ним свои нормативные документы, – отметил Виктор Плюснин. – Федеральный закон от 3 августа 2018 года устанавливает серьезные изменения Градостроительного кодекса. Сейчас нам нужно детально посмотреть видение федеральных законодателей, внимательно изучить нормативные документы. Не исключено, что проанализировав этот объемный документ, нам придется вернуться к внесению изменений в региональный закон о градостроительной деятельности».