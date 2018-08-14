В свердловскую полицию поступило 23 обращения по нарушениям во время избирательной кампании

В ГУ МВД по Свердловской области поступило 23 обращения на тему нарушений во время избирательной кампании. Большая часть заявлений поступила из Екатеринбурга. Об этом глава избиркома Свердловской области Валерий Чайников сообщил на пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, избирательная комиссия не видит серьёзных нарушений. Например, по 15 нарушениям проводится проверка в рамках КоАП, по другим обращениям вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, ещё по двум делам составлен административный протокол.

"По одному из обращений выписан административный протокол, а ситуация такая: заявление поступило от директора "Япона мама", что двое мужчин нарушили общественный порядок и некультурно выражались, а один из них - кандидат в городскую думу от партии КПРФ, но я бы это никак не связал с выборной кампанией", - добавил Чайников.

Он также добавил, что все остальные случаи, которые хоть каким-то образом связаны с избирательной кампанией, не стоит рассматривать как покушение на избирательную систему.

Напомним, что ранее кандидату в городскую думу Екатеринбурга от партии КПРФ Андрею Хабарову разбили машину. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав в доказательство фотографии автомобиля.